ХАМАС может перевести дыхание

Власти Израиля не планируют возобновлять наземную операцию против движения ХАМАС в секторе Газа из-за экономии ракет для возможных ударов по Ирану и боевикам «Хезболлы». Об этом передает израильский телеканал I24 со ссылкой на источники.

«Каждой ракеты, выпущенной сейчас по (позициям) ХАМАС, может не хватить для ударов по Ирану или «Хезболле», - сказал телеканалу неназванный израильский чиновник.

По информации телеканала, Израиль в ближайшем будущем не планирует бить по ХАМАС, несмотря на их отказ сложить оружие и укрепление позиций движения в анклаве после вступления в силу соглашения о прекращении огня.