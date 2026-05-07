Китай и Россия «в восторге» от раскола в НАТО, который произошел между США и европейскими странами. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Генерал опроверг мнение о том, что НАТО является ненужным атавизмом времен холодной войны.

«НАТО была создана для защиты от нашего противника. Он тот же самый: это Россия. В конце концов, все наши документы и официальные позиции признают, что Россия является противником. Россия начала агрессивную войну театрального уровня в Европе, атаковав Украину», – отмечает он.

Комментируя ссору между США и странами Европы из-за войны в Персидском заливе, Бридлав отметил, что Россия и Китай оказали Ирану определенную поддержку, из-за чего Тегеран «сейчас чувствует себя в довольно выгодной позиции», поскольку Европа оказалась в роли стороннего наблюдателя. По мнению генерала, было бы лучше, если бы Европа выступала с США единым фронтом, демонстрируя Китаю, России и Ирану единство НАТО.

«Китай смотрит на это и, вероятно, доволен как никогда. Они видят разделенный Запад. Владимир Путин на протяжении всего своего пребывания у власти в России пытался отдалить Соединенные Штаты от НАТО. Он, по-видимому, в восторге от того, что видит. Мы даем Путину самый большой подарок, который он когда-либо получал как лидер, и нам нужно понять, как это исправить. Враги Запада не должны видеть, как Запад ссорится между собой», – убежден экс-командующий НАТО.