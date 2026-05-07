Нефть теперь ниже $100

Цены на нефть перешли к снижению на новостях о переговорах по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,45 (2,42%) - до $98,82 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подешевели на бирже NYMEX на $2,22 (2,33%) - до $92,86 за баррель.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Вашингтон передал Ирану одностраничный протокол о намерениях, который может привести к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив.