1600 судов застряли у Ормуза. Но США и Иран, кажется, договорились

Ситуация в районе Ормузского пролива достигла критической точки: около 1600 торговых судов остаются заблокированными в регионе на протяжении более двух месяцев, передает CNN.

Телеканал отмечает, что судоходные компании столкнулись с беспрецедентными логистическими и финансовыми рисками, пытаясь найти безопасные пути выхода из опасной зоны.

Несмотря на анонсированные усилия администрации Трампа по организации «направления» флота через пролив, реальные результаты минимальны — на текущий момент успешно преодолеть маршрут под надзором смогли лишь два судна. Большинство перевозчиков по-прежнему не готовы брать на себя единоличную ответственность за транзит, так как любое движение в текущих условиях ставит под удар не только многомиллионные грузы, но и жизни экипажей, пишет телеканал.

Тем временем Al Arabiya передает, что Иран и США достигли договоренностей о смягчении морской блокады Ирана в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе. «Достигнуты договоренности относительно смягчения блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива», - утверждают собеседники канала. По их данным, сейчас по этому вопросу ведутся интенсивные контакты, и «в ближайшие часы ожидается прорыв в решении проблемы судов, заблокированных в проливе». По информации собеседников канала, президент США Дональд Трамп также запросил у иранской стороны максимально быстрый ответ на американское предложение по деэскалации.