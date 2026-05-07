Дело покойного полковника в Бакинском военном суде

Полковника обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. В отношении М.Оруджалиева были выдвинуты обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением ущерба в особо крупном размере) и 341.2.3 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Бакинский военный суд. Дело рассматривает судья Джамал Рамазанов. Подготовительное слушание суда начнется в ближайшие дни.

Вдова Оруджалиева признана законной наследницей.

Отметим, что полковник Маис Оруджалиев долгое время работал заместителем бывшего командующего ВВС генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова. Он скончался от болезни в 2022 году.