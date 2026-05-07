Трамп сравнил войну с Ираном с прошлыми войнами США

Президент США опубликовал в Truth Social изображение, на котором показана продолжительность различных войн, и призвал своих подписчиков посмотреть его.

«Вот это да! Изучите эту таблицу!» — говорится в подписи.

На графике изображена диаграмма продолжительности различных войн в неделях. В том числе показаны войны во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Вторая мировая война и другие крупные конфликты, длительность которых превышала сотню недель.

В конце красным выделена дополнительная строка «Экскурсия в Иране», напротив которой стоит число 6.