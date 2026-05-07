Что стоит за взлетом Азербайджана в глобальном индексе кибербезопасности?

Согласно данному международному индексу, разработанному e-Governance Academy, Азербайджан поднялся на 21 позицию среди 145 государств, переместившись с 52-го на 31-е место. Тем самым Азербайджан повысил свой общий показатель с 75.83 до 83.33 балла. Эти цифры говорят о том, что республика вплотную приблизилась к таким технологическим лидерам, как США, и теперь стоит в одном ряду с ОАЭ и Южной Кореей.

В последние годы киберугрозы стали не только межгосударственным вопросом, но и фактором, напрямую влияющим на экономическую и социальную стабильность. Кибератаки на критическую инфраструктуру и утечки данных уже наносят ущерб в миллиарды долларов. В такой среде достижение Азербайджаном значительного прогресса в Национальном индексе кибербезопасности (NCSI) означает, что страна реально укрепляет свою способность противостоять этим глобальным рискам и превращается в одну из «безопасных зон».

В региональном контексте этот результат создает еще более ясную картину. Опережая такие страны, как Турция (56-е место), Казахстан (51-е место), Грузия (63-е место) и Армения (95-е место), Азербайджан фактически превращается в ведущий центр по кибербезопасности на Южном Кавказе.

Особо учитывая, что страны, занимающие высокие места в этом индексе, годами вкладывают огромные инвестиции в данную сферу, стремительный взлет Азербайджана за последние годы еще более примечателен. Несомненно, основным фактором, стоящим за этим фундаментальным скачком, является дальновидный и стратегический подход Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Определение главой государства кибербезопасности как неотъемлемой части национальной безопасности и утверждение специальных стратегий в этой области коренным образом изменили возможности киберзащиты нашей страны. Иными словами, этот успех еще раз доказывает, насколько правильно был выбран курс цифровой трансформации, осуществляемый под руководством господина Президента.

В этой связи примечательным моментом является утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым «Стратегия Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023–2027 годы». Этот документ превратил защиту киберпространства в одно из приоритетных направлений государственной политики. Стратегия предусматривает не только реагирование на существующие риски, но и построение упреждающих механизмов. А это формирует основу перехода от реактивной модели к проактивной модели безопасности в стране.

Кроме того, утвержденный Президентом Азербайджанской Республики «План мероприятий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы» определяет укрепление кибербезопасности в качестве одного из приоритетных направлений. В рамках данного Плана предусмотрены развитие институциональных и технических возможностей в сфере кибербезопасности, совершенствование законодательной базы, а также усиление координации в этой области. Наряду с этим, документ предусматривает расширение сотрудничества между государственным и частным секторами, а также усиление мер по повышению осведомленности в сфере кибербезопасности.

Согласно Плану мероприятий, до конца 2026 года предусмотрено создание Национального CERT при Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики с целью координации устойчивой защиты от кибератак на общегосударственном уровне, расследования киберинцидентов и устранения их последствий. Также планируется формирование единой платформы для эффективного управления киберинцидентами по всей стране.

В этом контексте в настоящее время в Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики ведутся комплексные работы по созданию Национального SOC (Центра оперативного управления безопасностью), а также специализированного центра по расследованию инцидентов в цифровой среде. Создаваемые центры позволят значительно расширить возможности оперативного выявления киберугроз и реагирования на них на государственном уровне, будут способствовать минимизации последствий киберинцидентов и существенному укреплению киберустойчивости Азербайджана.

Все реализуемые меры и запланированные инициативы свидетельствуют о том, что продвижение Азербайджана в международном индексе кибербезопасности не является случайным, а представляет собой закономерный результат последовательной государственной политики, основанной на стратегическом подходе и долгосрочном планировании.

Следует отметить, что в соответствии с методологией NCSI оценка проводится по 12 основным областям и 49 индикаторам. Здесь основную роль играют правовая база, механизмы управления, институциональный потенциал и возможности оперативного реагирования, а также создание в нашей стране успешной цифровой экосистемы, применение инновационных решений и организация государственных услуг в киберустойчивом формате. Кроме того, просвещение населения в области кибергигиены подняло уровень национальной готовности на качественно новый этап и обеспечило продвижение Азербайджана в индексе.

В то же время это продвижение подтверждает, что в стране уже произошел переход от реактивного подхода к проактивному и стратегическому подходу. То есть сформировалась модель не просто реагирования на происходящие инциденты, а предварительного определения и предотвращения рисков. Это является одним из основных требований современной киберсреды и создает серьезное преимущество в международных оценках.

Безусловно, следует особо подчеркнуть аспект международного сотрудничества. Азербайджан уже не ограничивается только укреплением внутреннего потенциала в области кибербезопасности, но и активно участвует в глобальных инициативах, вносит вклад в обмен информацией и формирование совместных механизмов безопасности. А это укрепляет позиции страны как надежного партнера на международном уровне.

Этот прогресс также важен с экономической точки зрения. В современную эпоху безопасность цифровой среды является одним из основных критериев для инвесторов. Усиление позиций Азербайджана в сфере кибербезопасности создает дополнительные гарантии для инвестиций, направляемых в страну, и делает ее более привлекательной в глобальной цифровой экономике.

Тем не менее было бы неправильно оценивать достигнутый результат как окончательный этап. Впереди более высокие цели и более сложные вызовы. Искусственный интеллект, цифровые платформы и ускорение глобальных информационных потоков еще больше увеличивают риски кибербезопасности. Поэтому сохранение этого темпа и продолжение развития должно оставаться основным приоритетом.

Естественно, благодаря ускорению деятельности в соответствии с текущей динамикой достижение Азербайджаном более высоких позиций в ближaйшие годы выглядит вполне реальным.