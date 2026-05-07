ЦАХАЛ ликвидировал командира «Силы Радван»

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировал в Бейруте Ахмада Галеба Балута - командира подразделения «Силы Радван», элитного коммандного подразделения террористической организации «Хезболла». Об этом сообщили в IDF.

На протяжении многих лет Галеб Балут занимал ряд должностей в подразделении «Силы Радван», в том числе командующего операциями. В рамках своих обязанностей он отвечал за боевую готовность и оперативную активность подразделения в борьбе против сил ЦАХАЛ и государства Израиль.

Во время войны и особенно в последнее время Балут руководил боевиками «Силы Радван» и командовал десятками террористических операций против сил ЦАХАЛ на юге Ливана, включая использование противотанкового оружия и взрывных устройств.