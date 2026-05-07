В Иране новый закон ускорил казни

Закон, принятый в октябре прошлого года, ускорил рассмотрение дел о смертной казни в Иране, предоставив судьям широкие полномочия по толкованию дел о шпионаже и государственной измене, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на иранского правозащитника Амира Раесиана.
«Термины в [новом] законе, такие как любые оперативные действия, предоставляют судьям практически неограниченные возможности для толкования, позволяя им выносить смертные приговоры без ограничений. В результате приговоры стали намного суровее, а судебные процессы — намного быстрее, что сделало исполнение смертных приговоров быстрым и простым», — сказал Раесиан.