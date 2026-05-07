На экзамене рекордное число кандидатов в адвокаты

В письменном экзамене, который состоялся сегодня, принимают участие 540 кандидатов в адвокаты, это самый высокий с 2018 года показатель, заявил журналистам председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
«Для сравнения, в письменном экзамене, состоявшемся пять месяцев назад — в ноябре, участвовало чуть более 400 кандидатов», — обратил внимание Анар Багиров.
По его словам, число кандидатов является наглядным свидетельством большого интереса к профессии адвоката. 71 процент участников составляют юристы в возрасте до 40 лет, отметил Багиров.
Председатель Коллегии подчеркнул, что среди кандидатов есть и юристы, работающие в госструктурах. Так, из 540 кандидатов 120 являются сотрудниками государственных органов, 60 из них работают в правоохранительных органах и судебной системе. Это, по его словам, свидетельствует о широком интересе к профессии адвоката в Азербайджане.
Багиров также отметил, что 53 процента кандидатов в адвокаты представляют город Баку, 47 процентов — регионы, включая Нахчыванскую Автономную Республику. Председатель Коллегии оценил это как положительную тенденцию, указав при этом, что число адвокатов в регионах все еще ниже по сравнению с Баку, важно обеспечить этот баланс.
По словам А.Багирова, еще одним примечательным моментом является рост числа женщин-кандидатов: «Хотя гендерный дисбаланс среди адвокатов все еще сохраняется, разница между мужчинами и женщинами-кандидатами постепенно сокращается».
Анар Багиров подчеркнул, что реформы в сфере адвокатуры продолжаются, и с участием нового поколения адвокатская деятельность становится все более современной. Председатель Коллегии отметил важность этой тенденции, заявив, что реформы будут продолжены и в дальнейшем.