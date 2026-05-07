USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Зеленский позвонил Алиеву
Новость дня
Зеленский позвонил Алиеву

На экзамене рекордное число кандидатов в адвокаты

заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров
13:17 216

В письменном экзамене, который состоялся сегодня, принимают участие 540 кандидатов в адвокаты, это самый высокий с 2018 года показатель, заявил журналистам председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

«Для сравнения, в письменном экзамене, состоявшемся пять месяцев назад — в ноябре, участвовало чуть более 400 кандидатов», — обратил внимание Анар Багиров.

По его словам, число кандидатов является наглядным свидетельством большого интереса к профессии адвоката. 71 процент участников составляют юристы в возрасте до 40 лет, отметил Багиров.

Председатель Коллегии подчеркнул, что среди кандидатов есть и юристы, работающие в госструктурах. Так, из 540 кандидатов 120 являются сотрудниками государственных органов, 60 из них работают в правоохранительных органах и судебной системе. Это, по его словам, свидетельствует о широком интересе к профессии адвоката в Азербайджане.

Багиров также отметил, что 53 процента кандидатов в адвокаты представляют город Баку, 47 процентов — регионы, включая Нахчыванскую Автономную Республику. Председатель Коллегии оценил это как положительную тенденцию, указав при этом, что число адвокатов в регионах все еще ниже по сравнению с Баку, важно обеспечить этот баланс.

По словам А.Багирова, еще одним примечательным моментом является рост числа женщин-кандидатов: «Хотя гендерный дисбаланс среди адвокатов все еще сохраняется, разница между мужчинами и женщинами-кандидатами постепенно сокращается».

Анар Багиров  подчеркнул, что реформы в сфере адвокатуры продолжаются, и с участием нового поколения адвокатская деятельность становится все более современной. Председатель Коллегии отметил важность этой тенденции, заявив, что реформы будут продолжены и в дальнейшем.

«Шарль де Голль» в Красном море
«Шарль де Голль» в Красном море
13:44 16
CША разрешили BP работать с россиянами и иранцами в Азербайджане
CША разрешили BP работать с россиянами и иранцами в Азербайджане
11:56 1682
СBC Sport принес извинения за срыв трансляции матча «Бавария» – «ПСЖ»
СBC Sport принес извинения за срыв трансляции матча «Бавария» – «ПСЖ» обновлено 13:15
13:15 7623
1600 судов застряли у Ормуза. Но США и Иран, кажется, договорились
1600 судов застряли у Ормуза. Но США и Иран, кажется, договорились новость дополнена
12:27 810
Китай и Россия «в восторге»
Китай и Россия «в восторге»
12:26 1389
В Латвии разбились беспилотники: один попал в нефтяной резервуар
В Латвии разбились беспилотники: один попал в нефтяной резервуар добавлено видео; обновлено 12:08
12:08 1995
Бывший госсекретарь США об «ужасной цене» для российской армии
Бывший госсекретарь США об «ужасной цене» для российской армии
12:05 1426
Украина бомбит Россию: горят заводы, есть погибшие...
Украина бомбит Россию: горят заводы, есть погибшие... видео; обновлено 13:26
13:26 4314
Не Ормуз, так Каспий
Не Ормуз, так Каспий
6 мая 2026, 20:40 7736
Трамп может навечно отдать Ормуз иранцам
Трамп может навечно отдать Ормуз иранцам
11:18 1642
Грузы отправили через Азербайджан в Армению
Грузы отправили через Азербайджан в Армению
11:16 763

ЭТО ВАЖНО

«Шарль де Голль» в Красном море
«Шарль де Голль» в Красном море
13:44 16
CША разрешили BP работать с россиянами и иранцами в Азербайджане
CША разрешили BP работать с россиянами и иранцами в Азербайджане
11:56 1682
СBC Sport принес извинения за срыв трансляции матча «Бавария» – «ПСЖ»
СBC Sport принес извинения за срыв трансляции матча «Бавария» – «ПСЖ» обновлено 13:15
13:15 7623
1600 судов застряли у Ормуза. Но США и Иран, кажется, договорились
1600 судов застряли у Ормуза. Но США и Иран, кажется, договорились новость дополнена
12:27 810
Китай и Россия «в восторге»
Китай и Россия «в восторге»
12:26 1389
В Латвии разбились беспилотники: один попал в нефтяной резервуар
В Латвии разбились беспилотники: один попал в нефтяной резервуар добавлено видео; обновлено 12:08
12:08 1995
Бывший госсекретарь США об «ужасной цене» для российской армии
Бывший госсекретарь США об «ужасной цене» для российской армии
12:05 1426
Украина бомбит Россию: горят заводы, есть погибшие...
Украина бомбит Россию: горят заводы, есть погибшие... видео; обновлено 13:26
13:26 4314
Не Ормуз, так Каспий
Не Ормуз, так Каспий
6 мая 2026, 20:40 7736
Трамп может навечно отдать Ормуз иранцам
Трамп может навечно отдать Ормуз иранцам
11:18 1642
Грузы отправили через Азербайджан в Армению
Грузы отправили через Азербайджан в Армению
11:16 763
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться