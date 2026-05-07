На экзамене рекордное число кандидатов в адвокаты

В письменном экзамене, который состоялся сегодня, принимают участие 540 кандидатов в адвокаты, это самый высокий с 2018 года показатель, заявил журналистам председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

«Для сравнения, в письменном экзамене, состоявшемся пять месяцев назад — в ноябре, участвовало чуть более 400 кандидатов», — обратил внимание Анар Багиров.

По его словам, число кандидатов является наглядным свидетельством большого интереса к профессии адвоката. 71 процент участников составляют юристы в возрасте до 40 лет, отметил Багиров.