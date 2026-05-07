На параде Пашиняна не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проинформировал президента России Владимира Путина о невозможности участия в параде Победы в Москве из-за начала избирательной кампании в Армении, передают армянские СМИ.

«Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая. И уже заявил, что буду участвовать в предвыборной кампании», – сказал Пашинян журналистам.

Путин и Пашинян провели переговоры в Москве 1 апреля.