Банк Республика признан «Самым активным банком по предоставлению льготных кредитов»

В форуме приняли участие представители Министерств сельского хозяйства и экономики, Центрального банка, подведомственных государственных структур, действующих в стране банков, а также местных и международных организаций.

В Баку состоялся V Форум развития агробизнеса, организованный Агентством аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и Азиатским банком развития (ADB).

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы развития агробизнеса, повышения конкурентоспособности, расширения экспортных возможностей, а также укрепления устойчивости на фоне климатических изменений и волатильности глобальных рынков. Особое внимание также было уделено роли цифровой трансформации и искусственного интеллекта в совершенствовании государственных услуг, принятии решений на основе данных и поддержке перехода фермеров к климатически устойчивому сельскому хозяйству.

В рамках форума Банк Республика был удостоен награды в номинации «Самый активный банк по предоставлению льготных кредитов» за последовательную и активную поддержку финансирования аграрного сектора.