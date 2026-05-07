Иран о повреждении южнокорейского судна в Ормузе

В четверг посольство Ирана в Сеуле опровергло любую причастность иранских вооруженных сил к повреждению судна, принадлежащего Южной Корее, в Ормузском проливе.

В заявлении посольства говорится, что оно «решительно отвергает и категорически отрицает любые обвинения» в связи с инцидентом.

Однако в заявлении также отмечалось, что «пренебрежение заявленными требованиями и оперативной реальностью в условиях военной напряженности и напряженности в сфере безопасности может привести к непредвиденным инцидентам».

Заявление было сделано после того, как в понедельник на судне под панамским флагом, принадлежащем южнокорейской компании HMM, произошел взрыв и возгорание.