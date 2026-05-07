Эхо Ормуза дошло до азербайджанских фермеров

Напряженность в Ормузском проливе резко сократила глобальные поставки удобрений. В числе «пострадавших» оказался, в частности, карбамид, ключевой компонент производства удобрений. Согласно данным, опубликованным в начале апреля, нарушена примерно треть мировой торговли карбамидом. В регионе его цена выросла на 19 процентов. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если такая ситуация сохранится, цены на удобрения могут вырасти в среднем на 15–20 процентов. Эксперты также предупреждают о резком подорожании продовольствия в ближайшие месяцы. Удобрения в Азербайджане и без того дорожали на протяжении последних нескольких лет под влиянием российско-украинской войны. После обострения ситуации вокруг Ирана, по имеющимся данным, цены выросли примерно на 25–60 процентов в зависимости от вида удобрений. Фермеры, с которыми пообщался корреспондент haqqin.az, сообщили, что пик кризиса пришелся на апрель — самый разгар посевного сезона, что усугубляет их и без того незавидное положение и ведет к росту расходов.

Посевной сезон короткий, поэтому фермеры не имеют возможности ждать. Это ставит производителей перед двумя вариантами: использовать более дорогие удобрения, либо сокращать производство. Разумеется, оба сценария негативно скажутся на продовольственном снабжении. По словам фермеров, они в основном используют удобрения российского производства, цены на которые начали расти с апреля. Один из фермеров, занимающихся хлопководством, говорит, что за последний год цены на азотные и другие удобрения выросли вдвое. Отечественные же аналоги в среднем подорожали на два маната: «Себестоимость хлопка выросла. Урожайность должна превышать 25 центнеров, чтобы фермер мог получить прибыль. Средняя урожайность в Азербайджане — 30–31 центнер, однако на большинстве малых и средних хозяйств урожайность близка к 25 центнерам». Указал фермер и на наличие дополнительных расходов: в частности, для получения субсидии необходимо проводить анализ почвы на каждые три гектара. Один такой анализ обходится в 27 манатов, внедряется система электронного распознавания лиц и т. д. Фермер, занимающийся зерноводством, сообщил, что некоторые виды удобрений подорожали сразу на 20 манатов. Подорожание затронуло и удобрения, применяемые в табаководстве: «Затраты на производство табака выросли на 25–30 процентов. Это не только удобрения — есть еще расходы на рабочую силу, транспортировку и прочее».

Не лучше обстоит дело в садоводстве и бахчеводстве. Фермер Эльхан Аббасов говорит, что удобрения в Азербайджан в основном импортируются, при этом он не понимает, почему отечественная продукция дорожает одновременно с импортной: «И без того ситуация была критической из-за погодных условий, паводков и наводнений, а также растущих транспортных расходов». Местные компании, занимающиеся импортом удобрений, также сообщили СМИ, что конфликт вокруг Ирана и продолжение российско-украинской войны оказывают серьезное влияние на цены. Ведь удобрения из Израиля, Финляндии и Норвегии поступают в Азербайджан через Ормузский пролив. В среднем цены выросли на 15-20 процентов. Российские же удобрения подорожали почти вдвое. Если раньше 50-килограммовый мешок стоил 25–26 манатов, сейчас его цена составляет 45–50 манатов. Килограмм аммиачной селитры, стоивший 50 гяпиков, сейчас продается за 90 гяпиков. Почти вдвое подорожал монокалий фосфат. В целом наблюдается рост цен на импортируемую из России продукцию — аммиачную селитру, нитроаммофос и аммофос. По официальным данным, в прошлом году в Азербайджан была импортирована 51 тысяча тонн удобрений на общую сумму 35 миллионов долларов. В страну они поступают преимущественно из Турции, России, Беларуси, Ирана, Испании, Италии, Узбекистана, США и ряда других стран. При этом Азербайджан экспортировал 543 тысячи тонн удобрений на общую сумму 171 миллион долларов. Основными направлениями экспорта азербайджанских удобрений являются Украина, Канада, Индия, Аргентина, Грузия, Израиль, Турция, Уругвай, Болгария, Румыния и Греция.