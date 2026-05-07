В Аргентине рекордная вспышка хантавируса

Аргентина сталкивается с беспрецедентным числом случаев заражения и смертности от хантавируса, что вызывает тревогу у медицинского сообщества и органов здравоохранения страны. Об этом сообщает аргентинский информационный портал Infobae.

Согласно отчету аргентинского министерства здравоохранения, в эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов уже зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания, 32 человека погибли. Таким образом, уровень смертности от хантавируса здесь превысил 31 процент.