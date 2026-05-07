Пезешкиан поделился впечатлениями от встречи с Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые публично рассказал о недавней встрече с верховным лидером Моджтабой Хаменеи, которого не видели на публике с момента ударов, в результате которых погиб его отец и, как сообщается, он сам получил ранения.

Пезешкиан заявил, что встреча длилась почти два с половиной часа и прошла в атмосфере, которую он охарактеризовал как тесную и дружелюбную.

«Больше всего на этой встрече меня поразили манера поведения, взгляды и глубоко смиренный и доброжелательный подход верховного лидера Исламской революции», — сказал Пезешкиан.

Он добавил, что подход Хаменеи превратил дискуссию в «атмосферу, основанную на доверии, спокойствии, сопереживании и прямом диалоге».

Пезешкиан также связал встречу с необходимостью единства внутри руководства, заявив, что поведение Хаменеи может послужить образцом для системы управления страной.

«Когда высокопоставленный чиновник страны относится к должностным лицам и отдельным лицам с таким нравственным поведением, смирением и ориентацией на людей, такое поведение, естественно, может стать образцом для административной и управленческой системы страны», — сказал он.

Эта информация появилась спустя несколько недель после того, как источники сообщили Iran International, что Пезешкиан неоднократно обращался с просьбой о срочной встрече с Моджтабой Хаменеи, но не получил ответа. Источники заявили, что «военный совет» из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции установил кордон безопасности вокруг нового верховного лидера и препятствовал доведению до него правительственных отчетов.