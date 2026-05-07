За коррупцию – смерть: бывших министров обороны приговорили

Летом 2024 года Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу были исключены из Коммунистической партии Китая и лишены генеральских званий.

Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает Синьхуа.

68-летний Ли Шанфу признан виновным в получении взяток и даче взяток, осужден к высшей мере наказания с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Также суд пожизненно лишил Ли Шанфу всех политических прав и конфисковал все его личное имущество.

Ли Шанфу занял пост министра обороны КНР в марте 2023 года. Осенью того же года он исчез из публичного поля, после чего стало известно, что генерал находится под следствием. Ранее Ли Шанфу занимал должности директора космодрома Сичан, замкомандующего Силами стратегического обеспечения Национально-освободительной армии Китая, в 2017–2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР. В 2018 году попал под санкции США за участие в покупке российских истребителей Су-35 и комплексов С-400. Источники Financial Times, знакомые с данными американской разведки, утверждали, что дело на Ли Шанфу завели из-за нарушений при закупке военной техники.

Генерал Вэй Фэнхэ возглавлял Минобороны КНР с 2018 по 2023 год.

Преемник Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ, генерал Дун Цзюнь, назначенный на должность министра обороны в конце 2023 года, также стал фигурантом дела о коррупции. До назначения министром он был главнокомандующим ВМС НОАК, перед этим служил во всех основных военно-морских подразделениях Китая.

Смертные приговоры с отсрочкой исполнения заменяются в КНР на пожизненное заключение без права на помилование.