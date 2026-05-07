Борьба за место проармянского сенатора: открытый гей-армянофил Паппас против влиятельного проазербайджанского политика Сунуну

Армянская диаспора ведет активную подготовку к промежуточным выборам в Конгресс США, которые состоятся этой осенью. Ее представители мобилизовали свои ресурсы, чтобы получить больше возможностей для лоббирования в обеих палатах Конгресса, а также ослабить лоббистские позиции Азербайджана. В этом контексте напряженная борьба разворачивается и в штате Нью-Гэмпшир. Сенатор от этого штата, 78-летняя Джин Шахин, традиционно известная защитой интересов армян и заявлениями против Азербайджана, не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Борьба за оставленное ей кресло развернулась между конгрессменом-демократом Крисом Паппасом и Джоном Эдвардом Сунуну, бывшим сенатором от этого штата и представителем влиятельной семьи Сунуну.

Сначала о Крисе Паппасе. Он родился в 1980 году и является бизнесменом, совладельцем семейной сети ресторанов. В 2019 году Паппас был избран в Палату представителей, где известен своей антиазербайджанской деятельностью. Будучи демократом, он стал первым открытым геем, представляющим Нью-Гэмпшир в Конгрессе. Паппас является фаворитом на выдвижение от Демократической партии в Сенат США: его поддерживают такие организации, как Армянский национальный комитет Америки (ANCA). ANCA добивается избрания Криса Паппаса в Сенат, ссылаясь на его последовательную поддержку законодательных приоритетов армянской общины в период работы в Палате представителей и на его принципиальную позицию против продажи американского оружия Турции и Азербайджану. «Крис Паппас год за годом, голос за голосом, письмо за письмом отстаивает справедливость для армянского народа», — заявил исполнительный директор ANCA Арам Хампарян. Организация армянской диаспоры напоминает о действиях Паппаса в Палате представителей против Азербайджана и Турции, а также о его поддержке законодательных инициатив в интересах армян. В частности, он подписал инициативу, призывающую к введению санкций против ряда азербайджанских чиновников, и выступал против отмены печально известной 907-й поправки. В сентябре 2025 года он возглавил двухпартийное обращение к госсекретарю Марко Рубио и министру обороны Питу Хегсету, в котором выражалось несогласие с переговорами администрации Трампа с президентом Эрдоганом о продаже Турции самолетов F-16 и F-35.

Теперь о сопернике Паппаса. Главный претендент на выдвижение от Республиканской партии, бывший сенатор Джон Эдвард Сунуну, представитель влиятельной семьи, родился в 1964 году. Является известным политиком: член Палаты представителей США с 1997 по 2003 год и сенатор от штата Нью-Гэмпшир с 2003 по 2009 год. Сын Джона Генри Сунуну и старший брат Криса Сунуну — оба занимали пост губернатора Нью-Гэмпшира. После ухода из Конгресса Джон Эдвард Сунуну работал в частном секторе. В последнее время он преподавал в колледже Святого Ансельма в Манчестере, занимал должность председателя совета директоров горнолыжного курорта Уотервилл-Вэлли и был директором компании Boston Scientific — ведущего производителя инновационных медицинских устройств. Семья Сунуну поддерживает тесные связи с Азербайджаном с 1990-х годов. Джон Генри Сунуну, бывший губернатор Нью-Гэмпшира и глава администрации Буша-старшего, занялся горнодобывающим бизнесом после ухода из политики и стал первым сопредседателем Американско-азербайджанской торговой палаты. Джон Генри Сунуну является акционером и членом совета директоров Anglo Asian Mining — горнодобывающей компании, работающей в Азербайджане. Его брат, Майкл Сунуну, входит в совет директоров данной компании. После 44-дневной войны Anglo Asian Mining расширила свой бизнес в Азербайджане и приступила к работе в рамках соглашений о разделе продукции, подписанных в 1990-х годах, для разработки медных и золотых рудников на освобожденных территориях. Армянская диаспора использует данный факт в преддверии выборов — в рамках контрпропагандистской кампании против Сунуну.

Следует отметить, что противостояние между семьей Сунуну и армянской диаспорой в штате Нью-Гэмпшир продолжается уже несколько десятилетий. На промежуточных выборах 2002 года Джон Эдвард Сунуну одержал победу над тогдашним губернатором-демократом Джин Шахин. На выборах 2008 года Шахин победила Сунуну. Теперь, 18 лет спустя, представитель семьи Сунуну готовится к реваншу и пытается вернуть сенаторский мандат, победив другого представителя армянского лобби — открытого гея Паппаса. Напомним, еще один штат, где разворачивается предвыборная борьба между кандидатом армянской диаспоры и проазербайджанским политиком, — это Флорида. В одном из избирательных округов этого штата этнический армянин, звезда социальных сетей Дэн Билзерян, заработавший миллионы на азартных играх, претендует на место в Палате представителей. Он участвует в праймериз от республиканцев, хотя известен антисемитскими высказываниями и критикой президента Дональда Трампа за войну с Ираном. В 2018 году Билзеряну заочно были предъявлены уголовные обвинения и объявлен розыск за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана вместе с сыном бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Соперником Билзеряна в том же округе является действующий конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.