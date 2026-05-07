Баку не удивил Москву

В Москве «не удивлены» решением Азербайджана прекратить взаимодействие с Европарламентом, поскольку данная структура «вмешивается во внутренние дела других стран». Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это суверенное решение Баку прекратить контакты всяческие с так называемым Европейским парламентом, удивление это решение не вызывает. Азербайджан - не единственное государство, которое сталкивается с хамством, неуважением этой структуры, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств», - сказала Захарова.

1 мая Милли Меджлис заявил о приостановке сотрудничества с Европейским парламентом и рядом его структур.