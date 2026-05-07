50 тысяч американских военных в состоянии боеготовности

Соединенные Штаты с февраля увеличили свой воинский контингент на базах в странах Ближнего Востока примерно на 10 тысяч военных, до 50 тысяч, со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, до начала военной операции США против Ирана в регионе были дислоцированы порядка 40 тыс. американских военных на базах в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Иордании, Катаре, Кувейте и Бахрейне. В настоящее время численность военнослужащих США в регионе превысила 50 тыс. человек.

Газета отмечает, что весь контингент на Ближнем Востоке остается в состоянии полной боеготовности.