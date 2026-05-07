Зеленский о перемирии на 9 мая: Нужен мир, а не парады

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о желании России установить перемирие на 9 мая, когда в Москве будет проходить военный парад. Украинский лидер заявил, что «нужно устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о перемирии на 9 мая». Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

«Итак, именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуры войны и финансирования агрессии», – заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев неоднократно предлагал российскому руководству двигаться навстречу миру, но в ответ Украина получила только новые российские удары.

Глава государства подчеркнул, что «каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей».

«Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая», – отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что «нужен мир», а также поблагодарил всех, кто помогает России это осознать.