ULTRA Technologies и Intellica Consulting объявили о стратегическом партнерстве в области управления данными, аналитики и интеллектуальных технологий

Одна из ведущих IT компаний Азербайджана ULTRA Technologies и украинская консалтинговая компания Intellica Consulting объявили о подписании Меморандума о стратегическом партнерстве, направленного на развитие сотрудничества в сфере data-driven решений и интеллектуальных технологий.

ULTRA Technologies обладает многолетним опытом реализации комплексных ИТ-проектов в государственном и корпоративном секторах Азербайджана. Компания внедряет инфраструктурные решения, системы информационной безопасности и цифровые платформы, играя важную роль в развитии цифровой экосистемы страны.

Intellica Consulting — украинская консалтинговая компания, специализирующаяся на построении экосистем управления данными для организаций со сложным ИТ-ландшафтом. Компания проектирует и внедряет архитектуры управленческих данных, обеспечивающие прозрачность, управляемость и обоснованность управленческих решений на основе аналитики и интеллектуальных моделей.

В рамках партнерства стороны объединяют компетенции для реализации проектов на рынке Азербайджана, направленных на повышение эффективности и бизнеса за счет использования аналитических решений и интеллектуальных инструментов.

Ключевые направления сотрудничества:

• создание систем управления данными и работа с большими массивами информации;

• внедрение аналитических платформ и инструментов бизнес-аналитики;

• разработка и использование интеллектуальных моделей для прогнозирования и поддержки управленческих решений.

Комментируя подписание соглашения, CEO компании ULTRA Technologies Заур Мамедзаде отметил: «Для нас это партнерство — важный шаг в развитии компетенций в области аналитики данных и искусственного интеллекта. Объединяя международный опыт и локальную экспертизу, мы сможем предложить рынку Азербайджана современные решения, способствующие повышению эффективности управления и принятию обоснованных решений».

В свою очередь, CEO Intellica Consulting Сергей Мазуренко подчеркнул: «Мы видим значительный потенциал рынка Азербайджана в сфере цифровой трансформации и ценим сотрудничество с сильным локальным партнером. Наш фокус — внедрение систем управления данными, аналитики и интеллектуальных моделей, позволяющих организациям эффективно использовать данные и повышать качество управленческих решений».

Ожидается, что сотрудничество окажет системное влияние на развитие ИТ-рынка Азербайджана, в частности, будет способствовать:

• внедрению современных аналитических и интеллектуальных технологий;

• развитию практик управления на основе данных;

• повышению эффективности государственных и корпоративных процессов;

• формированию локальной экспертизы в сфере интеллектуальных решений.

Партнерство создает предпосылки для реализации масштабных проектов в ключевых отраслях экономики, включая государственный сектор, финансы, телекоммуникации, ритейл, энергетику и логистику.

ULTRA Technologies и Intellica Consulting объявили о стратегическом партнерстве в области управления данными, аналитики и интеллектуальных технологий
