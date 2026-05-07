ULTRA Technologies и Intellica Consulting объявили о стратегическом партнерстве в области управления данными, аналитики и интеллектуальных технологий

Одна из ведущих IT компаний Азербайджана ULTRA Technologies и украинская консалтинговая компания Intellica Consulting объявили о подписании Меморандума о стратегическом партнерстве, направленного на развитие сотрудничества в сфере data-driven решений и интеллектуальных технологий.

ULTRA Technologies обладает многолетним опытом реализации комплексных ИТ-проектов в государственном и корпоративном секторах Азербайджана. Компания внедряет инфраструктурные решения, системы информационной безопасности и цифровые платформы, играя важную роль в развитии цифровой экосистемы страны.

Intellica Consulting — украинская консалтинговая компания, специализирующаяся на построении экосистем управления данными для организаций со сложным ИТ-ландшафтом. Компания проектирует и внедряет архитектуры управленческих данных, обеспечивающие прозрачность, управляемость и обоснованность управленческих решений на основе аналитики и интеллектуальных моделей.