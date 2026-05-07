Китай не собирается отказываться от иранской нефти

В документе говорится, что в действие был введен «блокирующий закон» от 2021 года, который запрещает китайским фирмам соблюдать иностранные санкции, считающиеся Пекином незаконными.

По данным Fox News, директива распространяется на несколько китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые Вашингтон обвиняет в закупке иранской нефти, включая независимые нефтеперерабатывающие заводы, так называемые «чайники».

В докладе этот шаг был назван более явной формой сопротивления давлению США на экспорт иранской нефти, которое Вашингтон стремится ограничить в рамках своей санкционной кампании против Тегерана.

Министр финансов Скотт Бессент обвинил Китай в содействии финансированию Ирана посредством закупок нефти, сообщило Fox News.