Евросоюз ответил на заявления Москвы

Европейский союз не намерен реагировать на призывы Москвы к европейским дипломатическим миссиям покинуть Киев на 9 мая, чтобы не стать жертвами возможных российских атак. Об этом 7 мая на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, передают украинские СМИ.

«Публичные угрозы России атаковать Киев являются частью ее безрассудной эскалационной тактики. Россия в очередной раз возмутительно пытается переложить вину за свою собственную агрессивную войну против Украины. Что касается нас, ЕС, мы не изменим своей позиции или присутствия в Киеве», — сказал он.

По словам спикера Еврокомиссии, «за последние годы Россия уже нанесла ущерб нескольким дипломатическим миссиям в Киеве, включая делегацию ЕС, своими безрассудными атаками. Россия ежедневно атакует Киев и другие города по всей Украине, убивая невинных граждан и нанося удары по инфраструктуре. При этом, несмотря на долговременные попытки Украины призвать к прекращению огня и миру, включая недавнее предложение президента Зеленского, Россия никогда не проявляла серьезного намерения остановить войну и вместо этого продолжает эскалацию…»

Накануне МИД России призвал иностранные государства заранее эвакуировать из Киева своих дипломатов «на случай попыток Украины сорвать празднование» 9 Мая в Москве.