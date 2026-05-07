Экс-президент США об инопланетянах и неумении людей хранить секреты

Вопрос был вызван более ранним заявлением Обамы: в частности, экс-президент США говорил в феврале, что инопланетяне реальны, хотя он их и не видел.

Когда ведущий призвал его «просто признаться» в существовании «маленьких зеленых человечков», Обама, смеясь, сказал: «Я думал, что это так очевидно, что я имел в виду».

Затем Обама воспользовался моментом, чтобы прояснить ситуацию.

«Вот в чем дело. Для тех из вас, кто все еще думает, что у нас где-то под землей прячутся маленькие зеленые человечки, одна из вещей, которую вы узнаете, став президентом, заключается в том, что правительство не умеет хранить секреты. Эта идея с теориями заговора…

Если бы там были инопланетяне или инопланетные космические корабли, или что-то еще, находящееся под контролем правительства Соединенных Штатов, о чем мы знали — видели фотографии, что у вас есть, — я обещаю вам, что какой-нибудь парень, охраняющий объект, сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил снимок своей девушке, чтобы произвести на нее впечатление», - заявил экс-президент США.

Также он пошутил, что, вероятно, «был бы хорошим эмиссаром для планеты».