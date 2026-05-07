Кремль готовится к «победе» над Украиной

В администрации президента России начали работать над тем, как представить россиянам возможное окончание войны с Украиной как «победу», пишет аналитический центр «Досье». Речь идет о наборе пропагандистских тезисов, с помощью которых планируется объяснить подписание мирного соглашения, несмотря на огромные потери и отсутствие значимых результатов за четыре с лишним года боевых действий.

В конце зимы подчиненным первого замглавы АП Сергея Кириенко показали презентацию со словами о том, что «надо уметь вовремя остановиться». В ней говорилось, что продолжение так называемой «СВО» потребует всеобщей мобилизации и полного перевода экономики на военные рельсы, а это грозит истощением ресурсов, повышением налогов, сокращением бизнеса, новыми атаками дронов и усилением демографического кризиса.

По словам источника «Досье», близкого к АП, в Кремле всерьез обеспокоены обстановкой на фронте и в экономике, поэтому кураторы политического блока получили задание «проработать информационное сопровождение возможного окончания войны».