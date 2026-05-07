Плодотворный визит Сахибы Гафаровой в Черногорию

Милли Меджлису Азербайджана предоставлен статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее Средиземноморья. Соответствующая церемония была организована в рамках 1-го Саммита спикеров парламентов-членов и партнёров Парламентской Ассамблеи Средиземноморья, проведённого 7-го мая. Выступившая на Саммите спикер Сагиба Гафарова заметила, что участие в Ассамблее создаёт ещё более широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития связей с парламентами-членами.
В своей речи спикер Милли Меджлиса также отметила всё возрастающую в значении роль в международных отношениях, которую играют парламенты, добавив, что при возникновении разногласий парламентской дипломатии следует предоставлять площадку для такого конструктивного сотрудничества. Милли Меджлис Азербайджана поддерживает такой подход и придаёт особое значение сотрудничеству в рамках многосторонних парламентских площадок. Упомянув активное участие Азербайджана в международной парламентской деятельности, Сагиба Гафарова заметила, что наша страна рассматривает межпарламентское сотрудничество в качестве важного средства решения общих проблем.
Как напомнила собравшимся спикер, и учреждённая по инициативе Президента Ильхама Алиева Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, в которой ныне председательствует Милли Меджлис, тоже является знаком приверженности нашей страны делу укрепления парламентского сотрудничества на глобальном уровне.
Следует отметить, что, кроме того, в рамках Саммита между Парламентской Сетью Движения Неприсоединения и Парламентской Ассамблеей Средиземноморья был подписан Меморандум о Взаимопонимании.
Подписи под Меморандумом поставили спикер Милли Меджлиса, председатель Парламентской Сети Движения Неприсоединения Сагиба Гафарова и президент Парламентской Ассамблеи Средиземноморья Джулио Чентемеро. Отмечая значимость документа, спикер Сагиба Гафарова заявила, что он отражает общее обязательство по усилению парламентской дипломатии как важной опоры международного сотрудничества, и что эти рамки будут способствовать более институциональному взаимодействию и налаживанию более тесных межпарламентских связей.
Спикер Милли Меджлиса в рамках визита также встретилась со спикером председателя Черногории Андрия Мандичем, и на встрече обсуждался ряд вопросов, вызывающих обоюдный интерес.