Плодотворный визит Сахибы Гафаровой в Черногорию

Милли Меджлису Азербайджана предоставлен статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее Средиземноморья. Соответствующая церемония была организована в рамках 1-го Саммита спикеров парламентов-членов и партнёров Парламентской Ассамблеи Средиземноморья, проведённого 7-го мая. Выступившая на Саммите спикер Сагиба Гафарова заметила, что участие в Ассамблее создаёт ещё более широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития связей с парламентами-членами.

В своей речи спикер Милли Меджлиса также отметила всё возрастающую в значении роль в международных отношениях, которую играют парламенты, добавив, что при возникновении разногласий парламентской дипломатии следует предоставлять площадку для такого конструктивного сотрудничества. Милли Меджлис Азербайджана поддерживает такой подход и придаёт особое значение сотрудничеству в рамках многосторонних парламентских площадок. Упомянув активное участие Азербайджана в международной парламентской деятельности, Сагиба Гафарова заметила, что наша страна рассматривает межпарламентское сотрудничество в качестве важного средства решения общих проблем.

Как напомнила собравшимся спикер, и учреждённая по инициативе Президента Ильхама Алиева Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, в которой ныне председательствует Милли Меджлис, тоже является знаком приверженности нашей страны делу укрепления парламентского сотрудничества на глобальном уровне.