В Баку начал работу ресторан, который обеспечит трудоустройством молодых людей с синдромом Дауна

7 мая в Баку открылся ресторан Daun Burger Baku. Новый фастфуд-ресторан, созданный по инициативе предпринимателя Эльяра Гасымова, начал работу на улице Низами. В рамках торжественного открытия был сделан важный шаг в поддержку молодых людей с синдромом Дауна.

В честь запуска ресторана 20 молодых людей с синдромом Дауна официально приняли на работу, и они присоединились к коллективу. Один из них был назначен менеджером. На мероприятие пришло много молодых людей с синдромом Дауна и членов их семей.

Главная цель проекта — показать, что люди с синдромом Дауна являются полноценной и ценной частью общества, а созданные для них возможности открывают путь к новым достижениям. Daun Burger Baku задуман как примерный инклюзивный проект, поддерживающий социальную интеграцию, равные возможности и участие в общественной жизни.