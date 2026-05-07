В Украине представили «противоядие» против «шахедов»

На выставке SAHA-2026 в Украине показали дрон-перехватчик «Чаклун» украинского производства, который уже используют против российских БПЛА.

Беспилотник оснащен турбореактивным двигателем, развивает скорость до 320 км/ч и может работать на высоте до 6 км. Его дальность - до 30 км при работе вместе с радарами класса RADA.

Как отмечает издание Army Recognition, «Чаклун» занимает промежуточную нишу между FPV-перехватчиками и классическими зенитными ракетами. Его создавали специально для уничтожения разведывательных дронов и ударных «шахедов».

Разработчики также заявляют, что дрон способен сохранять управление даже в условиях активной работы РЭБ.