США попытаются уговорить Турцию

США обратились к Турции с просьбой предотвратить выход 15 судов в рамках флотилии «Сумуд» в Газу. Об этом стало известно изданию Ynet.

Новая флотилия включает 60 судов. Многие из них участвовали в предыдущей флотилии, которая была перехвачена по пути на Крите.

35 судов в настоящее время стоят на якоре на Крите - 15 из Турции, а остальные - из Сицилии. По просьбе Израиля США работают с Турцией, чтобы предотвратить выход судов, и госсекретарь Марко Рубио также передал сообщения Анкаре. Ожидается, что флотилия прибудет к 15 мая.