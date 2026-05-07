Правительство против депутатов

Сегодня на площадке Теннисной академии состоялась товарищеская встреча между мини-футбольными командами правительства и парламента Азербайджана. Она прошла перед финальным матчем турнира между госструктурами.
Встреча завершилась вничью - 6:6.
За команду правительства играли Фарид Гаибов, Эмин Амруллаев, Эльчин Гулиев, Орхан Мамедов, Шахин Багиров, Рамин Мамедов, Фуад Мурадов, Азер Мурсагулов, Вугар Ахмедов и Фуад Нагиев.
В составе команды депутатов были заявлены Шахин Исмайлов, Азер Амирасланов, Заур Шукюров, Рамид Намазов, Вугар Байрамов, Мушвиг Джафаров, Мазахир Эфендиев, Нурлан Гасанов, Эмин Иманов и Самир Велиев.
У команды правительства особо стоит отметить Орхана Мамедова, забившего четыре гола.