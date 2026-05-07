Искусственный интеллект теперь и в армии Узбекистана

В армии Узбекистана появятся подразделения искусственного интеллекта — инициативу поддержал президент страны Шавкат Мирзиёев.
В системе минобороны центральноазиатской республики планируется создание Главного управления цифровых технологий и Департамента ИИ.
Это решение, как отмечается, направлено на усиление возможностей в киберпространстве и модернизацию военной инфраструктуры.
Также в Узбекистане планируется развитие Центра спутниковой связи для обеспечения стабильной и устойчивой коммуникации по всей стране.