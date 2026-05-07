Россия предлагает Украине сделать «серьезный шаг»

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние мирные переговоры являются «нецелесообразными», пока Украина не выведет войска с подконтрольной ей части Донбасса.

«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, военные действия будут прекращены, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», - заявил Ушаков.

Помощник Путина добавил, что «сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский)», а все остальное он назвал «пустой тратой времени».