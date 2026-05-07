Париж взялся за Маска

Парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении предпринимателя Илона Маска и его компании X. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник.

Согласно данным издания, это решение было принято после того, как Маск не явился на допрос 20 апреля. Расследование также начато в отношении экс-гендиректора X Линды Яккарино.

Ранее в офисах компании X во Франции прокуратура совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью провели обыски. Это было связано с расследованием, начатым против соцсети Илона Маска в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также поводом послужили жалобы на встроенный чат-бот Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, и искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.