Бывший российский чиновник заявил, что Путин теряет контроль

Российский президент Владимир Путин «постепенно теряет контроль» над созданной им системой, а российские элиты все чаще дистанцируются от войны против Украины и решений Кремля. Об этом в авторской статье для The Economist на условиях анонимности пишет бывший высокопоставленный чиновник российского правительства, который, по всей видимости, до сих пор находится в России.

Автор статьи утверждает, что в России появилось ощущение политического тупика, а чиновники, губернаторы и бизнесмены больше не воспринимают действия власти как совместный проект. Если еще в прошлом году они говорили о войне и политике Кремля как о совместном деле, то теперь все чаще называют это делом самого Путина.

«Еще прошлой весной все было «мы» и «наше». Война Путина против Украины может быть безрассудной и неудачной, но она была общей. «Мы» были внутри нее, и для всех «нас» было бы лучше, если бы она закончилась быстрее. Теперь они описывают происходящее как «его» историю, а не «нашу». Не наш проект, не наша повестка дня, не наша война», – пишет анонимный автор.

В публикации отмечается, что речь не идет об открытом бунте элит. Российская власть все еще держится на страхе и репрессиях, однако она уже утратила способность формировать видение будущего. По словам автора, Кремль больше не предлагает обществу ни одной понятной цели или идеи.

Автор сравнивает нынешнее положение российского лидера с шахматной ситуацией «цугцванг», когда любой ход только ухудшает позицию. По его мнению, каждая попытка Путина сохранить власть лишь ускоряет деградацию системы.

«Его инстинктивной реакцией может быть усиление репрессий. Он может начать новую войну. Но эти действия только ухудшат ситуацию. Он не может восстановить связь между властью и будущим. Он может лишь сделать разрыв более кровавым и опасным», – резюмирует бывший топ-чиновник РФ, пожелавший остаться анонимным.