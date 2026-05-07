USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Зеленский позвонил Алиеву
Новость дня
Зеленский позвонил Алиеву

Бывший российский чиновник заявил, что Путин теряет контроль

7 мая 2026, 22:09 2168

Российский президент Владимир Путин «постепенно теряет контроль» над созданной им системой, а российские элиты все чаще дистанцируются от войны против Украины и решений Кремля. Об этом в авторской статье для The Economist на условиях анонимности пишет бывший высокопоставленный чиновник российского правительства, который, по всей видимости, до сих пор находится в России.

Автор статьи утверждает, что в России появилось ощущение политического тупика, а чиновники, губернаторы и бизнесмены больше не воспринимают действия власти как совместный проект. Если еще в прошлом году они говорили о войне и политике Кремля как о совместном деле, то теперь все чаще называют это делом самого Путина.

«Еще прошлой весной все было «мы» и «наше». Война Путина против Украины может быть безрассудной и неудачной, но она была общей. «Мы» были внутри нее, и для всех «нас» было бы лучше, если бы она закончилась быстрее. Теперь они описывают происходящее как «его» историю, а не «нашу». Не наш проект, не наша повестка дня, не наша война», – пишет анонимный автор.

В публикации отмечается, что речь не идет об открытом бунте элит. Российская власть все еще держится на страхе и репрессиях, однако она уже утратила способность формировать видение будущего. По словам автора, Кремль больше не предлагает обществу ни одной понятной цели или идеи.

Автор сравнивает нынешнее положение российского лидера с шахматной ситуацией «цугцванг», когда любой ход только ухудшает позицию. По его мнению, каждая попытка Путина сохранить власть лишь ускоряет деградацию системы.

«Его инстинктивной реакцией может быть усиление репрессий. Он может начать новую войну. Но эти действия только ухудшат ситуацию. Он не может восстановить связь между властью и будущим. Он может лишь сделать разрыв более кровавым и опасным», – резюмирует бывший топ-чиновник РФ, пожелавший остаться анонимным.

Европу не напугали угрозы Москвы
Европу не напугали угрозы Москвы
00:06 38
Арабы пошли на попятную
Арабы пошли на попятную обновлено 23:41
7 мая 2026, 23:41 4128
Трамп перед дилеммой
Трамп перед дилеммой Политолог Михаил Пелливерт комментирует haqqin.az; все еще актуально
7 мая 2026, 18:00 2398
Россия вызвала посла Армении
Россия вызвала посла Армении
7 мая 2026, 21:32 3083
Атака на Москву не прекращается
Атака на Москву не прекращается видео; обновлено 22:39
7 мая 2026, 22:39 12233
Европа готовится к переговорам с Путиным
Европа готовится к переговорам с Путиным
7 мая 2026, 22:22 1352
Бывший российский чиновник заявил, что Путин теряет контроль
Бывший российский чиновник заявил, что Путин теряет контроль
7 мая 2026, 22:09 2169
Взрывы по всему Ирану. Летают самолеты, выпускают ракеты...
Взрывы по всему Ирану. Летают самолеты, выпускают ракеты... новость дополнена
7 мая 2026, 23:27 7554
Борьба за место проармянского сенатора: открытый гей-армянофил Паппас против влиятельного проазербайджанского политика Сунуну
Борьба за место проармянского сенатора: открытый гей-армянофил Паппас против влиятельного проазербайджанского политика Сунуну
7 мая 2026, 15:13 4156
Россия предлагает Украине сделать «серьезный шаг»
Россия предлагает Украине сделать «серьезный шаг»
7 мая 2026, 21:32 2168
Правительство против депутатов
Правительство против депутатов ФОТО
7 мая 2026, 21:02 2049

ЭТО ВАЖНО

Европу не напугали угрозы Москвы
Европу не напугали угрозы Москвы
00:06 38
Арабы пошли на попятную
Арабы пошли на попятную обновлено 23:41
7 мая 2026, 23:41 4128
Трамп перед дилеммой
Трамп перед дилеммой Политолог Михаил Пелливерт комментирует haqqin.az; все еще актуально
7 мая 2026, 18:00 2398
Россия вызвала посла Армении
Россия вызвала посла Армении
7 мая 2026, 21:32 3083
Атака на Москву не прекращается
Атака на Москву не прекращается видео; обновлено 22:39
7 мая 2026, 22:39 12233
Европа готовится к переговорам с Путиным
Европа готовится к переговорам с Путиным
7 мая 2026, 22:22 1352
Бывший российский чиновник заявил, что Путин теряет контроль
Бывший российский чиновник заявил, что Путин теряет контроль
7 мая 2026, 22:09 2169
Взрывы по всему Ирану. Летают самолеты, выпускают ракеты...
Взрывы по всему Ирану. Летают самолеты, выпускают ракеты... новость дополнена
7 мая 2026, 23:27 7554
Борьба за место проармянского сенатора: открытый гей-армянофил Паппас против влиятельного проазербайджанского политика Сунуну
Борьба за место проармянского сенатора: открытый гей-армянофил Паппас против влиятельного проазербайджанского политика Сунуну
7 мая 2026, 15:13 4156
Россия предлагает Украине сделать «серьезный шаг»
Россия предлагает Украине сделать «серьезный шаг»
7 мая 2026, 21:32 2168
Правительство против депутатов
Правительство против депутатов ФОТО
7 мая 2026, 21:02 2049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться