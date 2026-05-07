Европа готовится к переговорам с Путиным

7 мая 2026, 22:22 1354

У стран Евросоюза «есть потенциал» для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая в European University Institute во Флоренции. Его слова приводит Financial Times.

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ, как организовать нашу работу и понять, что нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — сказал Кошта.

При этом он отметил, что ЕС не намерен мешать переговорам, которые ведут США, и пока не видит сигналов готовности Москвы к диалогу с Брюсселем.

По данным FT, в Евросоюзе опасаются затягивания переговоров между США, Россией и Украиной, а также риска оказаться в стороне от обсуждения возможных условий урегулирования.

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского подтвердили изданию обсуждение этой темы с Коштой, подчеркнув, что любые контакты должны отражать единую позицию европейских стран.

Несмотря на призывы глав стран ЕС к диалогу с российским президентом, среди всех 27 лидеров нет согласия ни относительно того, кто именно должен говорить от лица блока, ни когда предпринимать такую попытку, ни что конкретно предлагать Путину, пишет FT.

