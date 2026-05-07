Британский чиновник следил за китайскими диссидентами

Сотрудник иммиграционной службы Великобритании был признан виновным в сотрудничестве с китайской разведкой в рамках «операции по теневой полицейской деятельности», сообщает BBC News.

Согласно обвинению, 40-летний Чи Люн «Питер» Вай использовал свой доступ к компьютерной системе Министерства внутренних дел, чтобы отслеживать гонконгских диссидентов, проживающих в Великобритании, через основную иммиграционную базу данных.

Он был признан виновным в нарушении Закона о национальной безопасности за содействие иностранной разведывательной службе вместе с 65-летним Чун Биу «Биллом» Юэном, который изначально был его посредником в контактах с властями Гонконга.

Вай также был признан виновным в злоупотреблении служебным положением. Посол Китая Чжэн Цзэгуан будет вызван в Министерство иностранных дел после того, как двое мужчин были признаны виновными.

Обвинение заявило, что не будет добиваться повторного рассмотрения дела.

Обвиняемые были заключены под стражу до вынесения приговора, который должен быть оглашен 15 мая.