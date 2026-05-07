Последний оставшийся маршрут: почему США должны инвестировать в Азербайджан и отменить 907-ю поправку

Спустя девять недель войны с Ираном формально действует хрупкое перемирие, однако Ормузский пролив по-прежнему находится под двойной блокадой, и достичь соглашения пока не удается. Срок действия полномочий на ведение войны истек на этой неделе — без одобрения Конгресса.

Независимо от того, будет ли в итоге подписано мирное соглашение или боевые действия возобновятся, война уже выявила структурную уязвимость мировой экономики: основные торговые пути между Азией и Европой оказались нарушены или закрыты. Все — за исключением одного: Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного также как Срединный коридор. В статье, опубликованной в авторитетном американском военном издании Stars and Stripes, научный сотрудник Каспийского политического центра в Вашингтоне и аналитик геополитических рисков, специализирующийся на энергетической безопасности, государственном управлении и политической экономии в Центральной Азии, Акбота Карибаева Мейер пишет, что Соединенные Штаты должны незамедлительно принять меры для поддержки и развития этого коридора. Отметим, что стратегическое значение Срединного коридора, проходящего через Азербайджан, резко возросло после февраля 2022 года, когда Россия начала масштабное военное вторжение в Украину. Из-за санкций, введенных против России, международные логистические компании стали выбирать этот коридор в качестве одного из альтернативных маршрутов для перевозки грузов из Азии в Европу.

В результате объем грузоперевозок через Азербайджан по Срединному коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) резко вырос в 2022 году, достигнув 3,2 миллиона тонн. Для сравнения: в 2019 году по этому коридору было перевезено всего 800 тысяч тонн грузов. Рост продолжился и в последующие годы: по данным на конец 2025 года, объем транзита превысил 4,7 миллиона тонн, что почти на 90 процентов больше показателя 2022 года. В начале 2026 года, после начала США и Израилем масштабных военных операций против Ирана и закрытия Ираном Ормузского пролива, значение Срединного коридора возросло еще больше. В частности, часть грузов, следовавших из Европы в Центральную Азию по сухопутному маршруту коридора «Север–Юг» через Азербайджан, была перенаправлена на этот коридор. В последнее время в связи с возросшими рисками на территории Ирана фуры, доставляющие грузы в Центральную Азию, отправляются в Казахстан и Туркменистан через Алятский международный торговый порт. Как пишет американский аналитик, российский Северный коридор — сухопутный маршрут через территорию России — остается закрытым для западных грузоотправителей в соответствии с санкциями, введенными после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Южные иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас, обеспечивавшие доступ к Индийскому океану, подверглись бомбардировкам. Красное море находится под угрозой атак хуситов с 2023 года, тоннаж и количество проходящих судов сократились вдвое с 2022 по 2025 год. Тем временем Срединный коридор — мультимодальный маршрут, соединяющий Центральную Азию и Китай с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, — продолжает принимать транзитные грузоперевозки.

«В эпоху каскадных потрясений он стал самым стабильным и безопасным путем между Востоком и Западом. Вашингтон признал ценность коридора и осуществил реальные дипломатические инвестиции в регион. Теперь ему необходимо подкрепить эту дипломатию законодательством и капиталом», — отмечает автор. Американский аналитик пишет, что за последний год администрация Дональда Трампа осуществила значительные дипломатические инвестиции в Южный Кавказ и Центральную Азию. Трамп председательствовал на подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и принимал глав всех пяти центральноазиатских государств в Белом доме на саммите «С5+1» в ноябре прошлого года. Казахстан, Узбекистан и Азербайджан вошли в Совет мира, лидеры Узбекистана и Казахстана были приглашены на саммит G20 в Майами, а Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям. Взаимодействие США с Центральной Азией и Азербайджаном достигло уровня, невиданного за последние десятилетия. Автор напоминает, что «Маршрут Трампа», соединяющий Азербайджан с его эксклавом Нахчываном через юг Армении, рассматривается как часть западного ответвления Срединного коридора. Однако американское законодательство препятствует развитию этого коридора. Конгресс США до сих пор не отменил принятую в 1992 году против Азербайджана 907-ю поправку. Каждый год президент США вынужден приостанавливать действие этой поправки, чтобы иметь возможность оказывать Азербайджану военную помощь.