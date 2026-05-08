«Робокопы» на улицах Китая

В китайском городе Уху, где проживает свыше 3,2 миллиона человек, вот уже более трех месяцев роботы-гуманоиды помогают полиции регулировать дорожное движение. Как пишет издание Libertatea, недавно местная полиция получила еще 110 роботизированных «дорожных агентов» от компании AiMOGA Robotics, входящей в группу Chery, известную своими автомобилями.

В публикации говорится, что роботы официально введены в строй в начале 2026 года после длительного тестирования. Их используют для регулирования движения на перекрестках, подачи сигналов водителям и напоминаний о правилах поведения на дороге. При этом роботы работают вместе с полицейскими-людьми и выполняют преимущественно повторяющиеся задачи, а не занимаются непосредственным правоприменением.

Первый робот-полицейский модели Wuyou Intelligent Police Unit R001 появился на оживленном перекрестке в Уху еще в январе 2026 года. Его установили на перекрестке проспекта Чжунцзян и дороги Чичжу-Маунтин. Робот управляет транспортным потоком с мобильной платформы, подает стандартизированные сигналы руками и носит форму китайской дорожной полиции.

Как заявляют в компании, система интегрирована с местными светофорами и способна выявлять нарушения или нестандартное поведение на дороге с помощью встроенных датчиков. Роботы также оснащены системами автономного передвижения, HD-мониторинга и мультимодального анализа, что позволяет им работать на шумных и загруженных перекрестках.

В конце апреля компания провела специальную церемонию передачи 110 роботов городской полиции. После этого их сразу начали привлекать к работе на улицах города.