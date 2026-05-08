Путину передадут послание от Зеленского

В МИД Словакии еще раз подтвердили журналистам, что премьер 9 мая в Москве возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но не будет участвовать в параде.

«Параллельно у него (Фицо) состоится встреча с президентом России, которому он сможет передать послания от президента Украины, с которым он дважды контактировал на прошлой неделе. Он также сможет получить от президента России ценную информацию о том, как он оценивает усилия по завершению войны», — заявил госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец.

Он сказал, что позиция властей Словакии заключается в том, что «необходимо общаться со всеми заинтересованными сторонами».