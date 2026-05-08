Эмираты заявили об атаках ракет и беспилотников из Ирана

В сообщении отмечается, что слышимые на территории ОАЭ звуки исходят от операций по перехвату ракет и дронов.

Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отражают атаки ракет и беспилотников со стороны Ирана, сообщило Минобороны страны в соцсети X.

Также «населению настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям по обеспечению безопасности, изданным соответствующими органами».

Подробности сообщения об атаке на ОАЭ, произошедшей на следующий день после перестрелки между американскими и иранскими силами в районе Ормузского пролива, пока нет.

Ранее агентство WAM сообщало, что силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана.

За последние два месяца ОАЭ подверглись большему обстрелу со стороны Ирана, чем любая другая страна.