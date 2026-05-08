USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Зеленский позвонил Алиеву
Новость дня
Зеленский позвонил Алиеву

Иран готовится праздновать «великую победу». А Трамп ждет заключения сделки

08:55 1737

Иранцы вскоре будут праздновать «великую победу» в конфликте с США, утверждает первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф.

«Скоро мы отпразднуем победу, и санкции, и давление, которым подвергся наш народ в последние годы, будут сняты с великой победой иранского народа», - цитируют Арефа иранские СМИ.

В то же время президент США Дональд Трамп на фоне инцидента накануне с тремя американскими эсминцами в Ормузском проливе заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще в силе. «Перемирие продолжается. Оно действует», - сообщил Трамп телеканалу ABC News. Позже он сказал журналистам, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном и что США все еще ведут переговоры с Ираном. «Мы ведем переговоры с Ираном. Это (заключение сделки) может случиться в любой день. Это может и не случиться. Думаю, они хотят сделки больше, чем я», - сказал глава Белого дома.

Трамп также утверждает, что предложение по урегулированию с Ираном предусматривает отказ Тегерана от ядерного оружия и передачу Соединенным Штатам «ядерной пыли». «Это больше, чем одностраничное предложение. Это предложение, которое, по сути, говорит о том, что у них не будет ядерного оружия. Они собираются передать нам ядерную пыль и многие другие вещи, которые мы хотим», - сказал Трамп.

Президент США, комментируя недавнее столкновение в Ормузском проливе, заявил, что Соединенные Штаты нанесут новые удары по Ирану, если страна не пойдет на сделку. «Точно так же, как мы выбили их снова сегодня, мы выбьем их намного сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут свою сделку», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason в Ормузском проливе не получили урона в результате атаки Ирана и «вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной». Нападавшие «были полностью уничтожены» вместе с их «маленькими лодками». Трамп отметил, что выпущенные по эсминцам ракеты были сбиты, а иранские беспилотники были «сожжены в воздухе»: «Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран - не нормальная страна. Ими управляют ЛУНАТИКИ, и, если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения. Но у них никогда не будет такой возможности, и так же, как мы сбили их сегодня, мы будем сбивать их гораздо сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут соглашение БЫСТРО!»

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) также сообщили об инциденте с эсминцами USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115), USS Mason (DDG 87). В сообщении отмечалось, что американские корабли не пострадали, а командование не стремится к эскалации ситуации.

В свою очередь, командование ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел. По утверждению командования, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.

Последний оставшийся маршрут: почему США должны инвестировать в Азербайджан и отменить 907-ю поправку
Последний оставшийся маршрут: почему США должны инвестировать в Азербайджан и отменить 907-ю поправку все еще актуально
7 мая 2026, 23:37 4057
Первый день «перемирия»: под ударом Ярославль, Ростов, Москва, Пермь. Атакует и Россия
Первый день «перемирия»: под ударом Ярославль, Ростов, Москва, Пермь. Атакует и Россия видео; обновлено 10:40
10:40 3544
Крупный пожар в Чернобыльской зоне
Крупный пожар в Чернобыльской зоне ВИДЕО
10:36 698
Эмираты заявили об атаках ракет и беспилотников из Ирана
Эмираты заявили об атаках ракет и беспилотников из Ирана
08:18 1844
Путину передадут послание от Зеленского
Путину передадут послание от Зеленского
01:25 4550
Пошли угрозы от Трампа
Пошли угрозы от Трампа
00:29 5339
Европу не напугали угрозы Москвы
Европу не напугали угрозы Москвы
00:06 3860
Арабы пошли на попятную
Арабы пошли на попятную обновлено 23:41
7 мая 2026, 23:41 9718
Трамп перед дилеммой
Трамп перед дилеммой Политолог Михаил Пелливерт комментирует haqqin.az; все еще актуально
7 мая 2026, 18:00 3113
В России заявили о «жестком» разговоре с послом Армении
В России заявили о «жестком» разговоре с послом Армении обновлено 01:39
01:39 10466
Массированная атака на Москву
Массированная атака на Москву видео; обновлено 01:50
01:50 20709

ЭТО ВАЖНО

Последний оставшийся маршрут: почему США должны инвестировать в Азербайджан и отменить 907-ю поправку
Последний оставшийся маршрут: почему США должны инвестировать в Азербайджан и отменить 907-ю поправку все еще актуально
7 мая 2026, 23:37 4057
Первый день «перемирия»: под ударом Ярославль, Ростов, Москва, Пермь. Атакует и Россия
Первый день «перемирия»: под ударом Ярославль, Ростов, Москва, Пермь. Атакует и Россия видео; обновлено 10:40
10:40 3544
Крупный пожар в Чернобыльской зоне
Крупный пожар в Чернобыльской зоне ВИДЕО
10:36 698
Эмираты заявили об атаках ракет и беспилотников из Ирана
Эмираты заявили об атаках ракет и беспилотников из Ирана
08:18 1844
Путину передадут послание от Зеленского
Путину передадут послание от Зеленского
01:25 4550
Пошли угрозы от Трампа
Пошли угрозы от Трампа
00:29 5339
Европу не напугали угрозы Москвы
Европу не напугали угрозы Москвы
00:06 3860
Арабы пошли на попятную
Арабы пошли на попятную обновлено 23:41
7 мая 2026, 23:41 9718
Трамп перед дилеммой
Трамп перед дилеммой Политолог Михаил Пелливерт комментирует haqqin.az; все еще актуально
7 мая 2026, 18:00 3113
В России заявили о «жестком» разговоре с послом Армении
В России заявили о «жестком» разговоре с послом Армении обновлено 01:39
01:39 10466
Массированная атака на Москву
Массированная атака на Москву видео; обновлено 01:50
01:50 20709
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться