Иран готовится праздновать «великую победу». А Трамп ждет заключения сделки

В то же время президент США Дональд Трамп на фоне инцидента накануне с тремя американскими эсминцами в Ормузском проливе заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще в силе. «Перемирие продолжается. Оно действует», - сообщил Трамп телеканалу ABC News. Позже он сказал журналистам, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном и что США все еще ведут переговоры с Ираном. «Мы ведем переговоры с Ираном. Это (заключение сделки) может случиться в любой день. Это может и не случиться. Думаю, они хотят сделки больше, чем я», - сказал глава Белого дома.

Трамп также утверждает, что предложение по урегулированию с Ираном предусматривает отказ Тегерана от ядерного оружия и передачу Соединенным Штатам «ядерной пыли». «Это больше, чем одностраничное предложение. Это предложение, которое, по сути, говорит о том, что у них не будет ядерного оружия. Они собираются передать нам ядерную пыль и многие другие вещи, которые мы хотим», - сказал Трамп.

Президент США, комментируя недавнее столкновение в Ормузском проливе, заявил, что Соединенные Штаты нанесут новые удары по Ирану, если страна не пойдет на сделку. «Точно так же, как мы выбили их снова сегодня, мы выбьем их намного сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут свою сделку», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason в Ормузском проливе не получили урона в результате атаки Ирана и «вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной». Нападавшие «были полностью уничтожены» вместе с их «маленькими лодками». Трамп отметил, что выпущенные по эсминцам ракеты были сбиты, а иранские беспилотники были «сожжены в воздухе»: «Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран - не нормальная страна. Ими управляют ЛУНАТИКИ, и, если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения. Но у них никогда не будет такой возможности, и так же, как мы сбили их сегодня, мы будем сбивать их гораздо сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут соглашение БЫСТРО!»

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) также сообщили об инциденте с эсминцами USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115), USS Mason (DDG 87). В сообщении отмечалось, что американские корабли не пострадали, а командование не стремится к эскалации ситуации.

В свою очередь, командование ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел. По утверждению командования, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.