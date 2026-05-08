Первый день «перемирия»: под ударом Ярославль, Ростов, Москва, Пермь. Атакует и Россия

В ночь на 8 мая россияне атаковали 67 беспилотниками типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами «Пародия», сообщает командование Воздушных сил ВСУ. По предварительным данным, по состоянию на 8:00 (09:00 по Баку) противовоздушной обороной сбито и подавлено 56 российских БПЛА на юге и востоке Украины. Зафиксированы попадания 11 ударных БПЛА на восьми локациях. Президент Украины Владимир Зеленский утром 8 мая сообщил, что с момента объявленного РФ перемирия россияне продолжают «штурмы и обстрелы» на фронте, а также массово атакуют беспилотниками: «В течение прошлой ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более чем 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего – на Славянском направлении. Также нанесли более чем 850 ударов дронами разных типов: FPV, «Ланцет» и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин». По словам президента, «как и по итогам прошлых суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется». Зеленский также прокомментировал атаку на объект нефтепереработки в Ярославле: «Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны».

Украинские СМИ, ссылаясь на мониторинговые каналы, утверждали, что в Ярославле был атакован НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез». После удара на предприятии начался пожар. «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», — крупнейший нефтеперерабатывающий завод на севере России. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром 8 мая заявил об отражении атаки украинских БПЛА. Он не упоминал НПЗ и сообщал об отсутствии пострадавших. Также этой ночью беспилотники атаковали Пермь. «На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он не уточнил, о какой промышленной площадке идет речь. По данным Astra, дроны ударили по НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) в Перми. Атака стала третьей за последние 9 дней. В регионе продолжает действовать режим «беспилотной опасности». За последние 10 дней Пермь уже несколько раз попадала под атаки дронов. 29-30 апреля СБУ заявляла об ударах по двум нефтяным объектам — производственно-диспетчерской станции «Пермь» «Транснефти» и нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Мэр Москвы уже отчитался об уничтожении 27 дронов, летевших на Москву. О каких-либо последствиях он не сообщил. Предположительно, украинские дроны атаковали и Грозный. Официальных комментариев от властей Чечни или Министерства обороны РФ по этому поводу пока не поступало.

Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России» приостановлена работа 13 аэропортов, передает сообщение российского Минтранса РБК. «Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста», — говорится в сообщении. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня 8-9 мая и призывала Украину «последовать примеру». Украина о прекращении ударов не объявляла.

* * * 09:14 В пятницу, 8 мая, в российском Ярославле прогремели взрывы, возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По сообщению мониторинговых каналов, под удар попал перерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез». По сообщению издания Astra, в Ростове-на-Дону возник пожар в районе завода лакокрасочных материалов «Эмпилс» и филиала научно-технического центра «Радар».