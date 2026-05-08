Пакистан просит помощи у Сингапура

Исламабад обратился к Сингапуру с просьбой помочь в обеспечении благополучия и репатриации 11 пакистанских и 20 иранских моряков, находящихся на борту судов, захваченных властями США и в настоящее время находящихся вблизи сингапурских вод. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Он сказал, что поговорил с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном и попросил поддержать его в этом деле.

Дар заявил, что он также разговаривал с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и что Пакистан продолжает тесно координировать свои действия с Тегераном.

Дар добавил, что Пакистан готов оказать содействие в обеспечении безопасной репатриации иранских граждан в Иран через Пакистан.