Тайные казни в Иране

Иран проводит казни почти ежедневно в условиях строгой секретности: семьи заключенных иногда уведомляются об этом только после казни, а в некоторых случаях им отказывают в доступе к телам, сообщила газета Guardian со ссылкой на правозащитные организации и источники, близкие к родственникам.

По данным базирующейся в Норвегии правозащитной организации Iran Human Rights, цитируемой в докладе, с марта были казнены по меньшей мере 24 человека, в том числе шесть за два дня.

Вызывает опасения судьба сотни заключенных, которым, как считается, грозит смертная казнь в связи с январскими антиправительственными протестами, а также заключенных, обвиняемых в шпионаже во время войны с Соединенными Штатами и Израилем.

Правозащитные организации заявляют, что отключение интернета в Иране, продолжающееся уже третий месяц, затруднило общение семей, активистов и юристов с людьми внутри страны, а также документирование казней и злоупотреблений.

Источник из Мешхеда сообщил газете Guardian, что на семьи казненных протестующих оказывается давление с целью заставить их молчать, сначала в надежде спасти своих родственников, а затем в надежде получить их тела.

Правозащитные организации предупредили, что война вытеснила из поля зрения практику применения смертной казни в Иране, позволив властям усилить репрессии, в то время как международное внимание сосредоточено на конфликте.