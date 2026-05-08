Суд пошел наперекор Трампу

10:19

Суд США по международной торговле признал недействительным введение американской администрацией десятипроцентных пошлин на импорт товаров и услуг. Постановление опубликовано в электронной базе судебной инстанции.

«Указ 11012 от 20 февраля, временно вводивший дополнительные сборы на импорт, признается недействительным как противоречащий закону», — указывается в постановлении.

Суд обязал администрацию США исполнить вердикт в пятидневный срок. Ответчику также надлежит возместить импортерам пошлины, уплаченные ими за время действия указа. Истцами выступали порядка двух десятков штатов. Они считают, что раздел 122 закона, на основании которого были введены пошлины, не должен применяться в этих целях.

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение нынешним главой Белого дома импортных пошлин в отношении других стран под предлогом соблюдения закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время суд не пояснил, должна ли американская администрация вернуть уже уплаченные ей в качестве пошлин денежные средства.

После этого лидер США подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить их до 15%.

Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Срок действия этой меры должен был составлять 150 дней.

