Нефть подорожала после обмена ударами Ирана и США

Цены на нефть выросли, а фьючерсы на американские акции немного снизились в начале пятницы после того, как Иран и США обменялись ударами вблизи Ормузского пролива, что вызвало сомнения в прочности месячного перемирия.

Фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на 2% по сравнению с закрытием торгов в четверг, достигнув отметки в 96,8 доллара за баррель, хотя в целом за неделю цены оставались ниже.

В то же время фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,2%, а фьючерсы на Nikkei указывали на несколько более слабое открытие японских рынков после того, как акции Токио в четверг достигли рекордных максимумов.