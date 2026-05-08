Крупный пожар в Чернобыльской зоне

В Киевской области Украины, в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксирован крупный лесной пожар. Об этом 8 мая сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива. Предполагаемая площадь пожара уже составляет более 1100 гектаров», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ситуация осложнена сухой погодой и минной опасностью. К ликвидации пожара привлечены подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, специальная техника и силы других служб.