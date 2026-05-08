Не могут найти более 20 пассажиров с лайнера «смерти»

Власти Калифорнии ищут более 20 пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Они сошли с судна и не вышли на связь с органами здравоохранения. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Власти штата подтвердили, что на борту находились жители Калифорнии. Пассажиров, которых удалось идентифицировать, наблюдают медики. Симптомов заболевания у них нет.

На лайнере MV Hondius погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Предполагается, что они могли заразиться до круиза. Всего на судне было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. По последним данным, на лайнере восемь зараженных.