Северная Корея расширяет флот и укрепляет границу

По информации агентства, Ким Чен Ын также проверил эксплуатационные возможности и боевую готовность корабля. Лидер страны подтвердил распоряжение передать корабль ВМС к середине июня.

КНДР провела испытания нового эсминца «Чвэ Хён» 7 мая под наблюдением главы государства Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило о присутствии на испытаниях дочери лидера КНДР Чжу Э.

В середине апреля Пхеньян провел испытания запуска стратегических крылатых ракет с эсминца, которые, по мнению аналитиков, могут нести ядерные боеголовки.

После спуска на воду в 2025 году двух эсминцев класса «Чвэ Хён» водоизмещением 5 тыс. тонн Ким Чен Ын распорядился построить еще один корабль к годовщине основания партии 10 октября. В новом пятилетнем плане развития ВМФ указано, что на верфях страны к 2032 году будут спущены на воду 12 эсминцев этой серии.

Кроме того, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР развернет новую дальнобойную артиллерию вдоль границы с Южной Кореей к концу 2026 года.

Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов, чтобы ознакомиться с производством 155-мм самоходной гаубицы нового типа. Орудиями планируется оснастить три батальона, которые будут размещены на границе. Дальность поражения боеприпасов превышает 60 км — в зону поражения также попадет Сеул.

По словам лидера КНДР, новые системы оружия полностью обновляют состав артиллерийских сил страны. Он также отметил успехи в борьбе «за укрепление национальной обороноспособности страны» в этом году.